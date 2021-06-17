السعودية تسمح باستئناف إقامة صلاة الجنائز في المساجد

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية أنه تم السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق الإجراءات الوقائية في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات.

وأوضح أن الاشتراطات تشكل أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة، كما يخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

كذلك، تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها.

كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

وأشار إلى أن الإجراءات المنظمة تستدعي التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى الواقعة تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن 3 جنائز في الوقت الواحد.

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