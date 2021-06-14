بايدن: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي

2021-06-14 / 11:49 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ذكرته بوالدته وإنها سألت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمبر بوتن.

وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر (95 عاما) في قلعة وندسور، قال بايدن للصحفيين: “لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها”.

وأضاف بايدن “أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما وهما السيد بوتن (رئيس روسيا) وشي جين بينغ (رئيس الصين)”.

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي مع استعراض بحرس الشرف تلاه احتساء الشاي في قلعة وندسور غربي لندن، في ختام قمة مجموعة السبع.

وحضرت الملكة مرتدية ثوباً مزيناً بالورود وقبعة زهرية بصحبة جو بايدن وزوجته جيل عرضاً لحرس الشرف بزيهم الأحمر التقليدي معتمرين قبعة من شعر الدب الأسود في فناء القصر الذي تقيم فيه منذ بداية الوباء.

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