السنبلة باقليم خريبكة ييستعد للإنتخابات المقبلة ..عثمون يُسطر اخر اللمسات

هبة بريس ـ خريبكة

استطاع المهدي عثمون عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والمكلف بالانتخابات باقليم خريببكة جلب مجموعة من الأعضاء الذين كانوا بصدد الإلتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة .

وقالت مصادر هبة بريس إنه بعد مشاورات ماراتونية تم الحسم في وكيل لائحة جماعة خريبكة اذ تم تزكية عبدالرحمان حروق وهو مقتصد بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة

واضافت ذات المصادر ان المهدي عثمون فاوض المجموعة التي كانت على اتصال بقيادات من البام للإلتحاق بالحزب واستطاع بعد مشاورات مكثفة اقناع الجميع بتمثيل الحزب بالاقليم في الإنتخابات المقبلة

واضافة الى “عبد الرحمان حروق ” استطاع حزب الحركة بقيادة المهدي عثمون الظفر بمجموعة من الأسماء الوازنة التي ستغطي ما يقارب 23 جماعة ـ تقول مصادرنا ـ

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