العثور على 20 مهاجرا من بنغلاديش في شاحنة
صورة تعبيرية

العثور على 20 مهاجرا من بنغلاديش في شاحنة

2021-06-12 / 10:32 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية اكتشاف مجموعة من 20 مهاجرا بنغلاديشيا داخل شاحنة على طريق سريع رئيسي بالقرب من الحدود مع صربيا.

وقالت الشرطة في بيان اليوم السبت إن عناصرها عثروا على المجموعة خلال عملية تفتيش لسيارات يوم الجمعة بالقرب من بلدة كومانوفو شمالي البلاد.

وأشار البيان إلى أن “المجموعة تضم تسعة قاصرين، وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة المقدوني البالغ من العمر 44 عاما”.

وأوضحت الشرطة أن الركاب نقلوا إلى مأوى بانتظار ترحيلهم إلى اليونان، حيث يعتقد أنهم دخلوا مقدونيا الشمالية من هناك.

ووفقا للبيان، التقى مسؤولو الخدمات الاجتماعية مع القاصرين لتحديد ما إذا كانوا بمفردهم أو مرافقين لذويهم.

ورغم إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر خلال جائحة كوفيد-19 واصلت عصابات تهريب البشر نشاطها في البلقان.

ومقدونيا الشمالية هي طريق عبور للمهاجرين المتجهين شمالا من اليونان إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيان مصري شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

بيان مصري شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد…

2021-06-12 / 10:10 مساءً
Photo of منظمة التجارة العالمية تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

منظمة التجارة العالمية تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول…

2021-06-12 / 9:34 مساءً
Photo of انتخابات الجزائر.. عنف وتخريب في مراكز اقتراع

انتخابات الجزائر.. عنف وتخريب في مراكز اقتراع

2021-06-12 / 9:22 مساءً
Photo of المؤبد لمغربي قتل شريكته وابنها بطريقة بشعة باسبانيا

المؤبد لمغربي قتل شريكته وابنها بطريقة بشعة باسبانيا

2021-06-12 / 6:59 مساءً
Photo of أمام صدمة مقاطعة الانتخابات.. الرئيس الجزائري نسبة المشاركة لاتهم !

أمام صدمة مقاطعة الانتخابات.. الرئيس الجزائري نسبة المشاركة لاتهم…

2021-06-12 / 6:50 مساءً
Photo of بسبب سرقته مبلغا ماليا لعمه.. مصري يضرب طفله “حتى الموت”

بسبب سرقته مبلغا ماليا لعمه.. مصري يضرب طفله “حتى…

2021-06-12 / 1:42 مساءً
Photo of وسط إقبال ضعيف.. انطلاق الانتخابات البرلمانية بالجزائر

وسط إقبال ضعيف.. انطلاق الانتخابات البرلمانية بالجزائر

2021-06-12 / 12:45 مساءً
Photo of السعودية لا تسمح لمواطني العالم بأداء مناسك الحج هذه السنة

السعودية لا تسمح لمواطني العالم بأداء مناسك الحج هذه…

2021-06-12 / 12:13 مساءً
Photo of بوتين: ترامب شخصية استثنائية موهوبة وغير عادية

بوتين: ترامب شخصية استثنائية موهوبة وغير عادية

2021-06-12 / 11:20 صباحًا
Photo of البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي “فايزر” و”مودرنا”

البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي…

2021-06-12 / 9:55 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق