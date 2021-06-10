لأول مرة.. برلمان قبرص ينتخب امرأة لرئاسته
أنيتا ديميتريو رئيسة البرلمان القبرصي

لأول مرة.. برلمان قبرص ينتخب امرأة لرئاسته

2021-06-10 / 10:10 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

انتخب النواب في قبرص، اليوم الخميس، أنيتا ديميتريو لتولي رئاسة البرلمان، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب منذ تأسست البلاد كجمهورية مستقلة عام 1960.

واختيرت ديميتريو رئيسة للبرلمان في ثاني اقتراع بخمسة وعشرين صوتا بالبرلمان المكون من 56 مقعدا.

واعتبر الاختيار خطوة رئيسية في تعزيز تمكين النساء بالجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط والمنقسمة عرقيا.

وقالت النائبة البالغة من العمر 36 عاما إنها ستتولى المنصب “بحس عميق من المسؤولية”، كما تعهدت بالعمل “بحياد وموضوعية.”

وأشاد قادة سياسيون وزملاء نواب بديميتريو التي كانت المرأة الوحيدة بين ستة منافسين رجال على المنصب.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إنه “سعيد على وجه الخصوص” بانتخاب ديميتريو لأن امرأة تتولى الآن أهم منصب سياسي بارز بعد الرئاسة.

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