عقب وفاة ابنتها.. أول تعليق للفنانة نجاة الخطيب

2021-06-08 / 5:05 مساءً
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نجلاء مزيان:هبة بريس

عقب وفاة ابنتها بيوم واحد، تقدمت الفنانة المغربية نجاة الخطيب عبر حسابها الخاص بموقع “فايسبوك” بشكر كل من واساها و آزرها في مصابها.

و كتبت الفنانة المغربية :”اتقدم بالشكر الجزيل لكل من واساني في وفاة أميرتي سواء بالاتصال او الحضور او المشاركة في مواقع التواصل لاأحزنكم الله ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.

و يشار أن نجاة الخطيب أعلنت أمس الاثنين عن وفاة نجلتها بنفس المنصة حيث كتبت :” قرة عيني روحي غاذرتنا اليوم ادعوا لها بالرحمة انا لله وانا اليه راجعون”.

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