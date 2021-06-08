من سن 3 سنوات.. الصين تعتزم تلقيح الأطفال ضد كورونا

2021-06-08 / 1:10 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تستعد الصين لتلقيح الأطفال اعتبارا من سن ثلاث سنوات ضد فيروس كورونا، على ما أعلن مختبر للأدوية الثلاثاء، ما سيجعل منها أول دولة في العالم تحصن الأطفال.

وقامت الصين حيث ظهر وباء كوفيد-19 لأول مرة في أواخر 2019، بتوزيع حوالي 800 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن على بالغين في الثامنة عشرة وما فوق حصرا.

وأعلن متحدث باسم مختبر سينوفاك الذي ينتج واحدا من اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الوقت الحاضر في الصين، أنه سيكون بالإمكان استخدام لقاحه “كورونافاك” الذي يتطلب جرعتين لتلقيح الأطفال.

وقال: “تمت المصادقة في الأيام الأخيرة على لقاح سينوفاك لأعمار تتراوح بين ثلاث سنوات و17 سنة”.

ولم يوضح متى سيبدأ تلقيح الأطفال، مشيرا إلى أن مسألة تحديد الجدول الزمني تعود لوزارة الصحة.

وقال إن المختبر أنهى تجاربه السريرية على الأطفال والفتيان على أن تصدر النتائج في مجلة “ذي لانسيت” البريطانية المتخصصة.

وإلى سينوفاك، صادقت الصين حاليا على استخدام لقاحي مختبري سينوفارم بجرعتين وكانسينو بيولوجيكس بجرعة واحدة للبالغين.

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