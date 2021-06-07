شفاء كورونا
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 104 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-07 / 5:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 521530 حالة.

كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9181 حالة وفاة.

و سجلت 194 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 509277 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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