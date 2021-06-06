داعش” يعلن وفاة زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، في تسجيل صوتي، اليوم الأحد، وفاة أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية.

وقالت رويترز إن شيكاو توفي يوم 18 مايو / أيار بعد تفجير عبوة ناسفة عندما طارده مقاتلو تنظيم “داعش” بعد اشتباكات معه، وذلك بحسب تسجيل صوتي لشخص قال إنه زعيم ولاية غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي.

وأكد شخصان، على معرفة بالبرناوي، أن التسجيل الصوتي هو لزعيم ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

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