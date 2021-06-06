وسائل إعلام: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على إحدى قرى بوركينا فاسو إلى 160

حصيلة قتلى هجوم بوركينا فاسو ترتفع إلى 160

2021-06-06 / 5:50 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف قرية شمالي بوركينا فاسو إلى 160 حسب إذاعة Radio Oméga اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول محلي.

كما نقلت عن مصادر محلية قولها إن القرية تعرضت لاعتداء جديد، استولى خلاله المهاجمون على المواشي ومواد غذائية.

وفي وقت سابق قال مصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية إن حوالي 100 شخص قتلوا نتيجة هجوم مسلح استهدف إحدى القرى شمالي بوركينا فاسو، وأن مسلحين مجهولين هاجموا صباح السبت منازل القرويين واختفوا بعد دقائق معدودة.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد أسفر الهجوم أيضا عن جرح عدد من الأشخاص، دون صدور أي بيان رسمي عن عدد المصابين.

وتعاني المناطق الشمالية على حدود النيجر ومالي، أكثر من غيرها من هجمات المسلحين المنتمين لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

ودفعت هجماتهم المتكررة منذ عام 2015 السلطات إلى إخلاء عدد من القرى الواقعة في هذه المناطق

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