لقاح كورنا
صورة تعبيرية

الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

2021-06-05 / 3:41 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، يين ويدونغ، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو الجاري، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.

وأضاف يين في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في جنوب افريقيا.. سيدة يتحور كورونا بداخلها 30 مرة

في جنوب افريقيا.. سيدة يتحور كورونا بداخلها 30 مرة

2021-06-05 / 1:34 مساءً
Photo of بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

2021-06-05 / 8:40 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين في الانتخابات

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين…

2021-06-04 / 10:21 مساءً
Photo of مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

2021-06-04 / 9:21 مساءً
Photo of ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

2021-06-04 / 8:07 مساءً
Photo of فيسبوك تحظر ترامب لعامين

فيسبوك تحظر ترامب لعامين

2021-06-04 / 7:09 مساءً
Photo of مصرع 9 عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

مصرع 9 عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

2021-06-04 / 6:47 مساءً
Photo of بوتين: لم نسجل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي

بوتين: لم نسجل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح…

2021-06-04 / 1:48 مساءً
Photo of السودان… مقتل شرطي في محاولات لتفريق المتظاهرين

السودان… مقتل شرطي في محاولات لتفريق المتظاهرين

2021-06-03 / 9:36 مساءً
Photo of الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد الأدنى للأجور

الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد…

2021-06-03 / 8:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق