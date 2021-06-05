تم إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف في الولاية يوم 13 مايو
تم إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف في الولاية يوم 13 مايو

بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

2021-06-05 / 8:40 صباحًا
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هبة بريس

طلب حاكم ولاية يوتا، الجمهوري سبنسر كوكس، من السكان، الانضمام إليه في “عطلة نهاية أسبوع للصلاة” من أجل هطول الأمطار، وسط حالة طوارئ بسبب الجفاف الذي أصاب الولاية.

وقال كوكس في مقطع فيديو، الجمعة، إن الصلاة الجماعية و”الدعاء لله أو لأي قوة أعلى تؤمنون بها، من أجل مزيد من الأمطار، قد يجعلنا قادرين على تجنب أخطر مظاهر الجفاف المستمر”.

طلب حاكم ولاية يوتا، الجمهوري سبنسر كوكس، من السكان، الانضمام إليه في “عطلة نهاية أسبوع للصلاة” من أجل هطول الأمطار، وسط حالة طوارئ بسبب الجفاف الذي أصاب الولاية.

وقال كوكس في مقطع فيديو، الجمعة، إن الصلاة الجماعية و”الدعاء لله أو لأي قوة أعلى تؤمنون بها، من أجل مزيد من الأمطار، قد يجعلنا قادرين على تجنب أخطر مظاهر الجفاف المستمر”.

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