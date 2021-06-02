وهبي : الشباب غير طريقة تعامله مع السياسة

هبة بريس ـ الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، “إن المغرب في حاجة إلى شبابه لكن بجرأته وقدرته على مواجهة المشاكل”، داعيا الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي باعتبارها الفرصة الوحيدة لتقوية المجال التمثيلي للشباب واستشراف المستقبل.

وقال وهبي خلال حلوله ضيفا على جامعة سيدي محمد بن عبد الله في سلسلة اللقاءات التي ينظمها مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن حزب الأصالة والمعاصرة انخرط بكل جدية ومسؤولية في كل المبادرات الشبابية الرامية إلى دعم العمل السياسي وانخراط الشباب وتمكينهم السياسي، مشددا على ضرورة محاربة العزوف السياسي ورفع المشاركة السياسية والتفكير في الآليات الضرورية لذلك، والتي ستمكن من رفع منسوب العمل السياسي وترسيخ الديمقراطية.

وكشف الأمين العام للبام أن وسائط التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة المثلى للتواصل مع الشباب، مبرزا أن هذه الفئة أصبحت تعيش في عالمها الخاص وتشعر بالحرية داخل ذلك العالم قائلا في هذا الصدد “الشباب غير طريقة تعامله مع السياسة وأصبح لزاما علينا اليوم أن نوظف هذه الوسائل للتفاعل مع الشباب، لأن جهلنا بهذا النوع الجديد من التواصل يزيد من تعقيد تواصلنا مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع”.

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