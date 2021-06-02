مبادرة في البرلمان التشيكي لعزل رئيس البلاد

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت لجنة الأمن والشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التشيكي، أنها ستتقدم في البرلمان بمبادرة لعزل رئيس البلاد، ميلوش زيمان.

وقال رئيس اللجنة بافيل فيسير، في بيان مصور نشره الأربعاء عبر “تويتر”: “صوتنا منذ قليل في لجنة الأمن والشؤون الخارجية لصالح قرار ينص على أن ميلوش زيمان غير قادر على تنفيذ مهمات رئيس البلاد”.

وأضاف فيشير: “ننطلق من المادة الـ66 في الدستور، وسأقترح على مجلس الشيوخ مناقشة هذا الموضوع في الأسبوع المقبل”.

واعتبر البرلماني التشيكي أن زيمان مرتبك في الأحداث الجارية وتصرفاته تتناقض مع مبادئ الدستور التشيكي، وقال إن تصريحاته حول وجود فرضيات عدة بشأن الانفجارات في مستودعات ذخائر بمدينة فربيتيتسيه عام 2014، والتي تتهم براغ الاستخبارات الروسية بالوقوف وراءها، أضرت المصالح الوطنية للبلاد.

وفي حال تصويت أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العلية لبرلمان التشيكي التي يشكلها معارضو زيمان أغلبية فيها، لصالح هذه المبادرة سيتطلب تطبيقها موافقة من قبل مجلس النواب، الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس.

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