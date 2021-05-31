عقب شفائه بأسابيع.. الممثل مجيد لكرون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نجلاء مزيان - هبة بريس

شارك الممثل المغربي الشاب مجيد لكرون متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، خبر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشر الفنان المغربي صورة بنفس المنصة، يوثق من خلالها لحظة تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا مرفوقة بالتعليق التالي الحمد لله…تلقيت صباح اليوم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”.

و واصل تدوينته :” أسأل الله لي ولكم الصحة و العافية،

شكرا لكل الأطر الطيبة و الادارية و السلطات المحلية بدار النسا على إنجاح عملية التلقيح” .

و الجدير بالذكر أن لكرون استطاع ان ينال جائزة أحسن ممتل بالمهرجان الوطني للدراما التليفزيونية عن فليم القرية المنسية من اخراج مصطفى مضمون.

و يشار أن آخر أعماله باب سبتة الذي بث على القناة الأولى ؛ و مسلسل شهادة ميلاد من اخراج حميد زيان والهام العالمي الذي عرض على قناة MBC5 السنة الفارطة.

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