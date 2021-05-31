عقب شفائه بأسابيع.. الممثل مجيد لكرون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
شارك الممثل المغربي الشاب مجيد لكرون متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، خبر تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
و نشر الفنان المغربي صورة بنفس المنصة، يوثق من خلالها لحظة تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا مرفوقة بالتعليق التالي الحمد لله…تلقيت صباح اليوم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”.
و واصل تدوينته :” أسأل الله لي ولكم الصحة و العافية،
شكرا لكل الأطر الطيبة و الادارية و السلطات المحلية بدار النسا على إنجاح عملية التلقيح” .
و الجدير بالذكر أن لكرون استطاع ان ينال جائزة أحسن ممتل بالمهرجان الوطني للدراما التليفزيونية عن فليم القرية المنسية من اخراج مصطفى مضمون.
و يشار أن آخر أعماله باب سبتة الذي بث على القناة الأولى ؛ و مسلسل شهادة ميلاد من اخراج حميد زيان والهام العالمي الذي عرض على قناة MBC5 السنة الفارطة.