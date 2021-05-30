بعد السلالة الهندية.. فيتنام ترصد سلالة جديدة لفيروس كورونا
الصورة تعبيرية

بعد السلالة الهندية.. فيتنام ترصد سلالة جديدة لفيروس كورونا

2021-05-30 / 2:12 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

نقلت صحيفة “فن إكسبريس” الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قول، السبت، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية، والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي، تتصدى فيتنام حالياً لتفشٍ ينتشر بسرعة أكبر.

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونج: “بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثاً، توصلنا إلى سلالة جديدة، وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة”.

ونقلت “فن إكسبريس” عن لونج قوله، إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثاً للعالم قريبا

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