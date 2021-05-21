جنازة مهيبة للراحل سمير غانم و انهيار مجموعة من النجوم

نجلاء مزيان - هبة بريس

شهدت جنازة الراحل سمير غانم حضور العديد من نجوم الفن المصري والعربي، حيث اجتمع عدد من الفنانين أثناء صلاة الجنازة، في مسجد المشير طنطاوي، لوداع الفنان الراحل ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير.

و تواجد كل من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، والفنانين، يسرا وإلهام شاهين ولبلبة وفتوح أحمد وماجد المصري ومحمد حماقي وشيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة والراقصة دينا بالإضافة إلى السيناريست عمرو محمود ياسين ومي نور الشريف وهالة صدقي ورامي إمام وعمرو وهبة ونور قدري وهالة صدقي وريهام عبدالغفور….

من جانبه غابت شريكة عمر الراحل الفنانة دلال عبد العزيز عن توديع زوجها، على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما تشير الأنباء إلى عدم درايتها حتى الآن بوفاة زوجها حرصا على صحتها.

وفي سياق متصل، تداولت مجموعة من الصفحات فيديو مؤثر يوثق لحظة انهيار ابنتي النجم العربي الراحل سمير غانم ، دنيا وإيمي، أثناء آداء صلاة الجنازة على جثمانه.

و شيعت جنازة الفنان المصري الراحل سمير غانم اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، وعقب صلاة الجنازة، نقل جثمان الفنان الراحل إلى مقابر الأسرة في مقابر “الوفاء والأمل” بمدينة القاهرة.

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