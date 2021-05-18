زيارة"سانشيز" لسبتة
زيارة"سانشيز" لسبتة

زيارة”سانشيز” لسبتة المحتلة يُعجل باستدعاء سفيرة المغرب باسبانيا

2021-05-18 / 8:44 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

استدعى المغرب اليوم الثلاثاء سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد “الاستياء” الذي عبرت عنه مدريد، ردا على حادث “الدخول الكثيف للمهاجرين إلى سبتة”

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورا إلى المغرب”.

وبهذا الخصوص قالت مصادر خاصة لهبة بريس ان سبب استدعاء سفيرة المغرب للتشاور يعود بالأساس الى تحرك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى سبتة المحتلة دون علم للرباط بذلك .

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد استدعت الثلاثاء السفيرة المغربية في مدريد للإعراب عن “استياء” السلطات الإسبانية و”رفضها” للتطورات الأخيرة في سبتة.

وتسير العلاقات بين البلدين نحو توتر دبلوماسي كبير، وسط ضغوط تواجهها حكومة مدريد سواء من طرف ساكنة مدينة سبتة التي أصبحت تعيش كسادا اقتصاديا كبيرا، أو من طرف أوساط سياسية تتهم حكومة سانشيز بسوء تدبير الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، بعد واقعة استقبال المجرم ابراهيم غالي.

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