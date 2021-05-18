تضاهرات كبيرة بسبتة محتلة ضد سياسة مدريد
احتجاجات بسبتةالمحتلة

تضاهرات كبيرة بسبتة المحتلة ضد سياسة مدريد

2021-05-18 / 7:56 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تزامنا وحلول رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بمدينة سبتة خرج العشرات الى ساحة بذات المدينة للتنديد بسياسة مدريد التي أزمت الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد

ورفع عشرات المحتجين الأعلام الإسبانية ، منددين بسياسة مدريدحيال الوضع القائم خصوصا بعد دخول الالاف من المهاجرين وهي الوضعية التي ابانت عن ضعف التقارب بين مدريد والرباط خصوصا بعد استقبال الإرهابي “ابراهيم غالي ”

الى ذلك ، يعرف انه وسط احتجاجات السكان المحليين، حل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عشية اليوم الثلاثاء بمدينة سبتة، من أجل الوقوف على الوضع في المدينة التي استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين على امتداد 48 ساعة الماضية.

واستقبل عشرات المحتجين ملثمين بالأعلام الإسبانية رئيس الحكومة، محاولين اختراق جدار أمني يفصل سيارات الوفد عن المحتشدين، لكن رجال الشرطة منعوا أي انفلات ممكن.

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