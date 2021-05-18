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نواب إسبان يطالبون باستقالة حكومتهم ويتهمونها بالفشل في تدبير ملف الهجرة

2021-05-18 / 2:30 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقادات غير مسبوقة تلك التي تلقتها الحكومة الإسبانية مؤخرا بعد عجزها و فشلها في تدبير ملف الهجرة السرية خاصة بعد ما عاشته مدينة سبتة المحتلة في الساعات القليلة الماضية.

و في هذا الصدد، أشارت مجموعة من المنابر الإعلامية الإسبانية لكون عدد من نواب المعارضة قد طالبوا حكومة بيدرو سانشيز بتقديم استقالتها متهمينها بالفشل في تدبير ملف الهجرة.

و أوضحت صحف إسبانيا أن عددا من نواب الأحزاب المعارضة سيقومون بتوقيع عارضة يطالبون من خلالها وزراء الحكومة بتقديم استقالتهم بعد أن عجزوا عن إيجاد حلول لوقف نزيف المهاجرين السريين المنحدرين من دول الجنوب.

و عاب نواب المعارضة على حكومة سانشير افتقادها لحس التواصل مع شركائها الاستراتيجيين في ملف الهجرة و غياب الآليات الديبلوماسية الكفيلة بإيجاد أرضية ملائمة لتقريب وجهات نظر كل الفرقاء المتداخلين في تدبير موضوع الهجرة السرية.

و اعتبر ذات النواب أن الخيار الذي سارت على نهجه حكومة سانشيز ساهم في توثر العلاقات بين مدريد و الرباط و هو ما كان له تداعيات وخيمة على إسبانيا التي ستجد نفسها مجبرة على التعامل مع عشرات الآلاف من المهاجرين السريين وجها لوجه.

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