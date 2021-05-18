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طقس الثلاثاء : درجات الحرارة في ارتفاع

2021-05-18 / 8:41 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا فوق كل من السهول الموجودة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب-شرق البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، بالواجهة المتوسطية و بالسواحل الوسطى و الجنوبية، و ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق أقصى جنوب المملكة، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة مع ضباب محلي، وستظهر بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

أما بباقي جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع مرور بعض السحب العليا

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