نتنياهو يعلن حصيلة القتلى الإسرائيليين بصواريخ المقاومة

هبة بريس ـ وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حصيلة القتلى الإسرائيليين، جراء قصف صواريخ المقاومة على الأراضي المحتلة، بلغت 10 قتلى ومئات المصابين، بينها 50 حالة حرجة.

وكان قائد الجبهة الداخلية للاحتلال الجنرال أوري غوردين، قال إن كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، موضحا أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن جنوبية إسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ 50 يوما من العدوان على غزة عام 2014.

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المقاومة أطلقت منذ بداية العداون الجاري على غزة أكثر من 3000 صاروخ.

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