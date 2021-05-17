حمادي عمور

الملك معزيا أسرة الفنان حمادي عمور: “كان يتحلى بخصال إنسانية رفيعة”

2021-05-17 / 4:19 مساءً
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان حمادي عمور.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله ومغفرته ، الفنان القدير المرحوم حمادي عمور ، تغمده الله بواسع رحمته” .

وبهذه المناسبة المحزنة ، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة المرحوم ” ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خلالكم لأسرته الفنية الوطنية الكبيرة ، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل رائد من رواد التمثيل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي بالمغرب ، مخلفا رصيدا زاخرا من الأعمال الفنية المتميزة التي أكسبته تقدير وإعجاب جمهور عريض من عشاق أدائه الراقي “.

وتابع جلالة الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم ، مقدرين ما كان يتحلى به ، الفقيد المبرور ، من خصال إنسانية رفيعة ، وغيرة وطنية صادقة ، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد ، لنضرع إليه سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء ، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه ، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده ،المنعم عليهم بجنة الرضوان ” .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اغلقو معاهد التمثيل وابحثو عن الممثلين في الانستغرام !!!

اغلقو معاهد التمثيل وابحثو عن الممثلين في الانستغرام !!!

2021-05-17 / 2:18 مساءً
Photo of مصر.. وفاة الفنانة ناديا العراقية جراء إصابتها بكورونا

مصر.. وفاة الفنانة ناديا العراقية جراء إصابتها بكورونا

2021-05-16 / 11:23 صباحًا
Photo of الممثل المغربي حمادي عمور في ذمة الله

الممثل المغربي حمادي عمور في ذمة الله

2021-05-15 / 9:56 صباحًا
Photo of اليوم الوطني للمسرح.. وزارة الثقافة تنظم برنامجا وطنيا متنوعا عن بعد

اليوم الوطني للمسرح.. وزارة الثقافة تنظم برنامجا وطنيا متنوعا…

2021-05-14 / 2:30 مساءً
Photo of في أول أيام العيد…الموت يفجع الفنان أنس الباز في والده

في أول أيام العيد…الموت يفجع الفنان أنس الباز في…

2021-05-13 / 10:07 مساءً
Photo of بإبداع … بطلة بنات العساس تطرح كوفر لأغنية “وقتاش”

بإبداع … بطلة بنات العساس تطرح كوفر لأغنية “وقتاش”

2021-05-13 / 1:59 مساءً
Photo of فرح الفاسي تتميز في سلمات ابو البنات

فرح الفاسي تتميز في سلمات ابو البنات

2021-05-12 / 5:05 مساءً
Photo of زكرياء الغافولي يستعد لطرح أغنية “شوف الزمان” بمشاركة دنيا بوطازوت

زكرياء الغافولي يستعد لطرح أغنية “شوف الزمان” بمشاركة دنيا…

2021-05-10 / 5:51 مساءً

تزامنا و ذكرى ميلادها.. بسمة بوسيل توجه رسالة مؤثرة…

2021-05-10 / 5:01 مساءً
Photo of عقب وفاته بساعات… صراع بين ورثة الموسيقار الراحل جمال سلامة بسبب الإرث

عقب وفاته بساعات… صراع بين ورثة الموسيقار الراحل جمال…

2021-05-09 / 7:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق