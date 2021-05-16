الجزائر.. “مجتمع السلم” تتهم سلطة الانتخابات بالتزوير القبلي

هبة بريس- وكالات

اتهمت حركة مجتمع السلم الجزائري سلطة الانتخابات بالمشاركة في ما سمته “تزويرا قبليا” للاستحقاقات التشريعية على خلفية إقصاء بعض مرشحيها من المشاركة بسبب تقارير أمنية.

وذكر الحزب، المحسوب على التيار الإسلامي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت “إسقاط ثلاثين مترشحا من قوائم حركة مجتمع السلم في عشرين قائمة من القوائم الستين التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية”.

وأفاد المصدر ذاته، عبر بيان نشره في صفحته بفيسبوك، بأن “المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0