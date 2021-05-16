اعتقال 20 مغربيا في حملة ضد المهاجرين السريين باسبانيا

2021-05-16 / 6:10 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أوقفت السلطات الأمنية في اسبانيا، أزيد من 20 مهاجريا سريا معظمهم من جنسية مغربية، خلال حملة اعتقالات ضد المهاجرين المتواجدين فوق التراب الاسباني في وضعية غير قانونية.

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية ، فان أغلب الموقوفين لا يتوفرون على تصاريح الإقامة في اسبانيا، وبالتالي فانهم معرضون للترحيل الى بلادهم، حيث ينتظر إيداعهم في مراكز استقبال المهاجرين في انتظار البث في ملفاتهم.

هذا واستبعدت المصادر ذاتها أن يتم ترحيل المهاجرين الموقوفين الى المغرب،نظرا لتعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا ، بالاضافة الى الجدل الذي يرافق عمليات ترحيل المهاجرين الى بلدانهم الاصلية.

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