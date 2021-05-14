كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

المغرب يسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-14 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 514705 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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