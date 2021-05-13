لة طبية مجانية لفائدة أطفال جمعية الحنان لرعاية الأطفال المعاقين
الصورة من الحملة الطبية المجانية

حملة طبية مجانية بتطوان

2021-05-13 / 11:31 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استفاد أطفال جمعية الحنان لرعاية الأطفال المعاقين من حملة طبية مجانية متخصصة في طب وجراحة العيون، بشراكة مع مركز الشمال لطب وجراحة العيون.

و استفادمن هذه البادرة الانسانية، أزيد من 25 طفلا ذوي الإعاقة و الذين يعانون من مشاكل في البصر،والتي تضمنت ” فحوصات دقيقة همت فحص العين والشبكة وقياس النظر”

و ناشد الدكتور ” زكريا الجبار”، في اتصال بهبة بريس جميع الكفاءات الطبية والتمريضية للتعاون على الخير و كذا ضرورة تقريب الفحوصات والكشوفات المختصة من هذه الفئة من المجتمع

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