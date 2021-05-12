غوتيريش يحث الصحة العالمية على ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي

غوتيريش يحث الصحة العالمية على ترخيص لقاح “سبوتنيك V” الروسي

2021-05-12 / 6:43 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منظمة الصحة العالمية على ترخيص لقاح “سبوتنيك V” الروسي، مشيرا إلى “دور هذا اللقاح الرئيس في مكافحة وباء كورونا في العالم”.

وقال: “اللقاح الروسي “سبوتنيك V” يلعب دورا رئيسيا في عملية التطعيم العالمية”.

وغوتيريش أن منظمته “دعت كل موظفيها للخضوع للتطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليه من قبل المنظمين الطبيين المحليين”.

وأشار غوتيريش في حديثه لوسائل الإعلام الروسية عشية زيارته إلى موسكو: “ندعو موظفينا في دول العالم التي يستخدم فيها لقاح “سبوتنيك V” لتلقي هذا اللقاح”.

وأضاف: “قد تلقى العديد من الموظفين الأمميين لقاح “سبوتنيك V” وخاصة في روسيا. ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه، لكننا نتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية”.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إن “روسيا جاهزة لتقديم لقاح “سبوتنيك V” للموظفين الأممين”.

وأشار إلى أن “هذه المنظمة العالمية قدمت طلباتها أكثر من مرة لتزويد أجهزتها باللقاح الروسي”.

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