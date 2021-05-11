الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد ميداني من حماس في غزة

2021-05-11 / 4:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ما وصفته بقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس، وذلك بعد استهدافه في قطاع غزة الذي يشهد غارات جوية مكثفة للجيش الإسرائيلي منذ أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان “استهدف جيش الدفاع قبل قليل قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة إياد فتحي فائق شرير الذي يعتبر ناشطًا في حماس”.

وأضاف أدرعي أن “شرير كان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل”.

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