ضبط رُزم حشيش بشاطئ “البلايا” بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

أحبطت المصالح الأمنية ، مساء اليوم السبت 08 ماي الجاري، محاولة تهريب كمية من المخدرات على متن دراجات مائية “جيتسكي” نحو الضفة الجنوبية لاسبانيا.

ووفق المعطيات المُتحصل عليها، فقد جاء تدخل السلطات الأمنية عقب توصلها بمعلومات تفيد بتواجد دراجات مائية قرب الشاطئ البلدي على متنها رزم من الحشيش، حيث كان ينوي اصحابها تهريبها نحو اسبانيا مستغلين في ذلك فترة الافطار خلال شهر رمضان.

وقد تم الاحتفاض بالكمية المضبوطة من المخدرات، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لتحديد هوية المتورطين في هذه العملية.

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