شفيق العمراني يغادر السجن

“عروبي في ميركان” خارج أسوار السجن بعد إنهاء عقوبته السجنية

2021-05-06 / 10:58 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

غادر اليوتوبر شفيق العمراني، المعروف إعلاميا ب”عروبي في ميريكان”، صباح يومه الخميس، السجن المحلي بالدار البيضاء بعد إنهاء عقوبته السجنية.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، قد أدانت شفيق العمراني، بـ3 أشهر سجناً نافذاً مع غرامة قيمتها 40 ألف درهم، بتهم “إهانة مؤسسة دستورية” و”إهانة هيئة منظمة قانونا”، و”إهانة رجال القوة العامة وموظفين عموميين”، و”التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها”، و”بث صورة شخص من دون موافقته”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

واعتقل العمراني في 6 فبراير الماضي، مباشرةً بعد وصوله إلى مطار الرباط سلا، قادماً من بلجيكا.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، أنّ السلطات كانت تلاحق العمراني، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً “تكتسي صبغة جرمية”، بنشره مجموعة من الفيديوهات “تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين حكوميين”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : حالة إغماء ثالثة ل ” المرأة الحديدية” بسجن أيت ملول ومطالب بمتابعتها في حالة سراح

أكادير : حالة إغماء ثالثة ل ” المرأة الحديدية”…

2021-05-06 / 10:50 صباحًا
Photo of طقس الخميس ..امطار خفيفة مع تشكل سحب منخفضة

طقس الخميس ..امطار خفيفة مع تشكل سحب منخفضة

2021-05-06 / 9:00 صباحًا
Photo of طنجة.. سرقة سيارة شاب بطريقة احتيالية

طنجة.. سرقة سيارة شاب بطريقة احتيالية

2021-05-06 / 12:53 صباحًا
Photo of البرنوصي.. اعتقال 8 أشخاص رشقوا القوات العمومية بالحجارة

البرنوصي.. اعتقال 8 أشخاص رشقوا القوات العمومية بالحجارة

2021-05-05 / 10:43 مساءً
Photo of د عفيف : ”كورونا أكدت ضرورة تطوير قطاع الصحة وتجويد شروط السلامة المهنية

د عفيف : ”كورونا أكدت ضرورة تطوير قطاع الصحة…

2021-05-05 / 9:49 مساءً
Photo of تطورات في قضية طبيب أسنان أطلق الرصاص وسط أكادير

تطورات في قضية طبيب أسنان أطلق الرصاص وسط أكادير

2021-05-05 / 8:49 مساءً
Photo of شخص يقتل شابا بسبب “كيس حليب من نصف لتر” في الجزائر

شخص يقتل شابا بسبب “كيس حليب من نصف لتر”…

2021-05-05 / 8:16 مساءً
Photo of دراسة : 10 آلاف درهم شهريا متوسط أجر الصحافيين بالمغرب

دراسة : 10 آلاف درهم شهريا متوسط أجر الصحافيين…

2021-05-05 / 8:07 مساءً
Photo of أطباء القطاع العام يراسلون وزير الصحة بخصوص ظروف عملهم

أطباء القطاع العام يراسلون وزير الصحة بخصوص ظروف عملهم

2021-05-05 / 6:55 مساءً
Photo of المغرب والأمم المتحدة يحتفيان باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان

المغرب والأمم المتحدة يحتفيان باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان

2021-05-05 / 6:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق