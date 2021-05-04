القضاء الاسباني يؤجل الاستماع إلى زعيم البوليساريو

هبة بريس ـ الرباط

أجل قاضي التحقيق بمدينة مدريدالاستماع لإبراهيم غالي إلى غاية يوم الجمعة المقبل، بعدما كان من المرتقب أن يتم الاستماع إليه يوم غد الاربعاء

وكشفت صحيفة “لاراثون” الاسبانية، أن قاضي المحكمة الوطنية؛ سانتياغو بيدراز، قد استدعى رئيس جبهة البوليساريو؛ إبراهيم غالي، يوم الجمعة المقبل بهدف الاستماع إليه بخصوص مجموعة من الشكايات المرفوعة ضده لدى القضاء الاسباني،

واستدعت المملكة المغربية السفير الإسباني لديها لإبلاغه أسف وإحباط الرباط بشأن استضافة بلاده على ترابها إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”.

وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه قد تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.

وقد سبق أن تم استدعاء إبراهيم غالي خلال عام 2013، بناء على أمر من القاضي بابلو روز، للإدلاء بشهادته كمدعى عليه؛ لكنه لم يحضر استدعاء المحكمة.

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