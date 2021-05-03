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أوروبا تعتزم السماح بدخول المسافرين الملقحين من دول أخرى

2021-05-03 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أوصت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بتخفيف قيود دخول السياح الأجانب، الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الاثنين: “تقترح المفوضية الأوروبية السماح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض غير ضرورية، ليس فقط للأشخاص القادمين من بلدان ذات وضع وبائي جيد، ولكن أيضا لأولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل”.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة، أن “الوقت قد حان لإحياء صناعة السياحة وإعادة الصداقات عبر الحدود بشكل آمن”، وأضافت: “نقترح الترحيب مجددا بالزوار الذين تلقوا اللقاحات، وبالقادمين من الدول ذات الوضع الصحي الجيد”.

وتابعت “لكن علينا التحرك سريعا إذا ظهرت مستجدات”.

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