صابة عدة أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية
الصورة تعبيرية

اصابات في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية

2021-05-02 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أصيب، اليوم الأحد، عدة أشخاص بطلقات نارية في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت ميليندا دانفورث، المتحدث باسم شركة Oneida Nation، التي تدير الملهى الليلي، إن ما يصل إلى سبعة أو ثمانية أشخاص ربما أصيبوا، بحسب قناة NBCN الأمريكية.

وأضافت إن إطلاق النار وقع في غرفة الطعام بفندق “راديسون إنط المتصل بكازينو أونيدا في أشوابينون بولاية ويسكونسن.

من جانبه، أكد المدعي العام للولاية، جوش كاول، إنه جرى احتواء الحادث ولم يعد هناك تهديد للمجتمع.

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