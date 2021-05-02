تسجيل أزيد من 2000 وفاة بكورونا في البرازيل

2021-05-02 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، تسجيل 66964 إصابة و2656 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68333، مقابل 69383 الخميس و68333 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 14725975.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2656 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3001 الخميس و2595 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 406437 شخصا، بينما بقيت نسبة الفتك عند مستوى 2.7%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

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