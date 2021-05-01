انقاذ 800 مهاجر بسواحل ايطاليا

هبة بريس- وكالات

أنقذت سفن تابعة لخفر السواحل الإيطالي وأخرى تابعة لمنظمة إنقاذ خيرية، يوم السبت أكثر من 800 مهاجر من عرض البحر في المتوسط وتم نقلهم إلى ميناء صقلية.

وقالت مجموعة الإنقاذ البحري “إس أو إس ميدتراني” إن سفينة “أوشن فايكنغ” التابعة لها أبحرت باتجاه ميناء صقلية اليوم وعلى متنها 236 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من قوارب مهربي البشر.

وبينت “إس أو إس ميدتراني” أن سفينة “أوشن فايكنغ”، نقلت المهاجرين إلى بر الأمان قبل 4 أيام من زورقين مطاطيين في البحر.

وأوضحت أنه بناء على تعليمات من السلطات الإيطالية، أبحرت “أوشن فايكنغ” إلى أوغوستا، صقلية، مع ركابها، ومن بينهم 119 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وأشارت المنظمة إلى أن “بعض الركاب أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم تعرضوا للضرب على أيدي المهربين المتمركزين في ليبيا وأجبروا على ركوب الزوارق غير الصالحة للإبحار على الرغم من ارتفاع الأمواج”.

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