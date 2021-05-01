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الفنيدق.. إيداع “المخزني” معنف مواطن السجن ومتابعة زميليه في حالة سراح

2021-05-01 / 4:58 مساءً
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هبة بريس

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، اليوم السبت، متابعة عنصر القوات المساعدة الذي عنف مواطنا، في حالة اعتقال وايداعه السجن.

وتابع وكيل الملك، “المخزني” الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعنف شخصا بوحشية، بمدينة الفنيدق، بتهمة العنف والشطط في استعمال السلطة.

وفي نفس السياق، قرر الوكيل متابعة عنصرين آخرين من القوات المساعدة، زميلي “المتهم الرئيسي”، في حالة سراح ودفع كفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.

هذا ويشار الى أن النيابة العامة، أعلنت قبل أيام أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يوثق لاعتداء رجل من القوات العمومية على شخص بأحد شواطئ الفنيدق، فقد تم فتح بحث حول مضمون هذا الشريط بواسطة الشرطة القضائية بتطوان.

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