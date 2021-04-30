إبراز الإصلاحات "الهامة" للملك محمد السادس خلال المحادثات بين بلينكن وبوريطة
أنتوني بلينكن وناصر بوريطة

في محادثات بين بلينكن وبوريطة ..ابراز للإصلاحات “الهامة” للملك محمد السادس

2021-04-30 / 11:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ،اليوم الجمعة، محادثات هاتفية، تم خلالها إبراز الإصلاحات “الهامة” التي قام بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ” كاتب الدولة الأمريكي والوزير (السيد بوريطة) ناقشا الإصلاحات “الهامة” التي شهدها المغرب على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مشيرة إلى أن كاتب الدولة شجع المغرب على مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات”.

وأشاد رئيس الدبلوماسية الأمريكية، خلال هذه المحادثات، ب”الدور الريادي” لجلالة الملك في مكافحة التغيّر المناخي والاستثمار في الطاقات المتجددة، وشجع المغرب على المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية في إفريقيا.

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