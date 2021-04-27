مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل

هبة بريس - وكالات

أكدت وسائل إعلام مصرية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، اصطدام قطار “السويس – الإسماعيلية” مع سيارة نقل، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، تلقت عمليات إسعاف السويس بلاغا بتصادم قطار السويس – الإسماعيلية مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إن سيارة النقل قامت بالسير بالمزلقان خلال سير القطار، مما تسبب في حدوث تصادم.

وأكد مصدر طبي، أن المصاب يتم علاجه بمستشفى السويس العام، وأن الشخص المتوفى تم نقله إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأفاد موقع “مصرواي”، أن الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف أرسل 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأشار الموقع إلى أن “المعاينة أثبتت أن السيارة النقل رقم “ر و ب ٩١٣٧”، كانت تحمل طوب بناء، وأن السائق هم بعبور المزلقان إلا أنه أخطأ في تقدير الوقت والمسافة بينه وبين القطار، فوقع الحادث وتهشمت كابينة الشاحنة”.

ونقل الموقع عن مصدر طبي قوله، إن “الحادث أسفر عنه مصرع السائق سعيد السيد سلمان، بينما أصيب مساعده عربى محمود حسن غنيم ٥٤ سنة من الشرقية بارتجاج في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم وحالته خطيرة”.

كما أصيب أحد ركاب القطار بكدمات في الساق، وتوقف القطار بينما نزل الركاب وعددهم لم يتجاوز 50 راكبا، واستقلوا سيارات أجرة للتحرك إلى مدينة السويس، إذ كان القطار في طريقه إلى محطة سكة حديد السويس عائدا من الإسماعيلية.​

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