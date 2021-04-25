أوجار : ال " بيجيدي" رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك
محمد أوجار"

أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك

2021-04-25 / 10:50 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف القيادي التجمعي “محمد أوجار” في برنامج، لاحدى المواقع الاعلامية الوطنية، في سؤال عن تقييم تجربة حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة لولايتين متتابعتين، أن حزب المصباح رفع في برامجه الانتخابية شعارات كبيرة كانت تروم محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، معتبرا “بكثير من الأسف أن الاخير قد فشل في محاربة الفساد”.

وقال الوزير السابق لحقوق الانسان وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “حزب الحمامة يشكل بديل عقلاني طموح، و مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة بعد انتخابات 2021” مؤكدا أن “حزبه سيحتل المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية المقبلة”.

وشدد اوجار أن حزب “الاحرار” قام بنقد ذاتي ولا يمارس الشعبوية أو يتصيد اللحظة الانتخابية، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المملكة فإنه تم تغييب الإنسان في جل البرامج، منبها إلى “ضرورة أن نرى المغرب في المرآة، ونعترف بشجاعة بأن هناك فقرا مدقعا وبطالة وتدنيا للخدمات في قطاعات أساسية”.

و في رسالة ” مشفرة ” لرئيس الحكومة العثماني ، قال الوزير السابق: “تشرفت بتحمل المسؤولية الحكومية في ظل دستور 1996 مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الذي كان وزيرا أولا، ولم تكن له كل هذه الصلاحيات التي أعطيت لرئيس الحكومة”، مضيفا: “أنه مع حكومة سي اليوسفي كانت مؤسسة الوزير الأول أقوى بكثير، رغم أن الدستور لم يسمح بما نحن عليه الآن”.

وفي الوقت الذي طالب أوجار بضرورة تقوية رئاسة الحكومة خلال الولاية المقبلة، سجل أن ولايتين لحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة بحصيلة متواضعة ولم ترق إلى الطموحات التي كنا نريد، مضيفا: “حملنا كتجمع بكل إخلاص مسؤولية المساهمة في الحكومة إيمانا بمبدأ التضامن، ووزراء التجمع من أحسن الأداءات بكل مسؤولية”.

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