خلال 24 ساعة.. تسجيل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و37 حالة .

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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