الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين سجل نتيجة صافية فاقت 101 مليون
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسجل نتيجة صافية فاقت 101 مليون درهم

2021-04-21 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد صنـدوق الإيـداع والتدبيـر للاحتياط، الهيئة المسـيرة لمؤسستي: النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن هذا الأخير سجل نتيجة صافية بلغت 101,06 مليون درهم برسم سنة 2020.

وأوضح بلاغ للصندوق الإيداع والتدبيـر للاحتياط حول النتائج السنوية لأداء المؤسستين المذكورتين، قدمت خلال اجتماعات اللجان الإدارية، يوم 12 أبريل الحالي، تحت رئاسة السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للصندوق، أن الأداء السنوي الصافي لمحفظة الصندوق الوطني للتقاعـد والتأمين، تأثر بشكل إيجابي بارتفاع قيمة السوق لمحفظة السندات بحوالي 23 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص نشاطه المتعلق بالتدبير الخاص لمعاشات أنظمة وصناديق التقاعد، فتمكن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال السنة الماضية من تحصيل مبلغ إجمالي من الرساميل والأقساط والانخراطات فاقت قيمته

2,338 مليار درهم، مضيفا أن الرساميل المحصلة من إيرادات حوادث الشغل والسير، مثلت 55 في المائة من رقم معاملات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال 2020.

وحسب البلاغ فإن نظام التقاعد التكميلي “روكور” (RECORE) مثل نسبة 44,4 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين . وفيما يخص معاشات التدبير الخاص، فقد بلغت 1,52 مليار درهم. وفاق عدد المستفيدين 124.151 خلال سنة 2020.

وفيما يتعلق بنشاط التدبير المفوض، حسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأميـن قام بتسديد مبلغ إجمالي يصل إلى 1,29 مليار درهم لفائدة 250 ألف مستفيد من الإيرادات والمعاشات والمساعدات والتسبيقات لعدد كبير من صناديق التضامن المخولة من طرف السلطات العمومية للتدبير (صناديق العمل، دعـــم الأرامل، وصندوق التكافـــل العائلي…).

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