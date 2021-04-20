سفارة السعودية بالرباط توزع قفف رمضانية

سفارة السعودية بالرباط تُوزع قفف رمضانية

2021-04-20 / 10:17 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تحت رعاية وإشراف سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، نظمت شركة أكواباور السعودية فرع المغرب، خلال أيام 16-17-19 / أبريل / 2021م حملة خيرية تحت شعار (قافلة الخير) وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وقد قامت القافلة بتوزيع عدد من القفف الرمضانية تضم المواد الغذائية الرئيسية التي تستهلكها الأسر المغربية خلال هذا الشهر الفضيل بالإضافة إلى بعض المواد الصحية، حيث استفادت من هذه الحملة عدة جمعيات خيرية في مدن الرباط، الدار البيضاء، سلا، فاس ومراكش.

وتأتي هذه الحملة الخيرية في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج إنسانية عميقة وأواصر تاريخية عريقة، كما تندرج الحملة أيضا ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة أكواباور فرع المغرب.

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