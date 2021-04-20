تسجيل هزة أرضية بقوة 3,8 درجة بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,8 درجة على سلم ريشتر، مساء أمس الاثنين، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بساحل جماعة بني مرغنين بإقليم الدريوش، وقعت في حدود الساعة العاشرة ليلا و 15 دقيقة و40 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 17 كلم، عند التقاء خط العرض 35.542 درجة شمالا وخط الطول 3.542 درجة غربا.

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