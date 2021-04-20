الرئيس التشادي ادريس ديبي

الجيش التشادي: مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابة على جبهة القتال

2021-04-20 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو الحاكم منذ 30 عاما الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش للتلفزيون الرسمي.

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد، إن “رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة”.

وأضاف: “نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد”.

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.

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‫2 تعليقات

  1. … اي رءيس هذا الذي يموت في ساحة حرب افريقية . فكرة جهنمية كي يبقى في مخيلة الشعب كبطل حتى بعد موته . فكرة افريقية والله شيطانية . حنطوه واعبدوه بعد ان استعبدكم لثلاث اجيال

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