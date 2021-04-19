مكتب تنمية التعاون يطلق الإحصاء العام للتعاونيات واتحاداتها بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

أعلن مكتب تنمية التعاون أنه سينجز، خلال العام 2021، وتحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الإحصاء العام للتعاونيات واتحاداتها بالمغرب.

وأوضح بلاغ لمكتب تنمية التعاون، أن هذا الاحصاء يهدف إلى جمع جميع المعطيات ذات الصلة المتعلقة بالتعاونيات، خاصة أوضاعها الإدارية والمحاسباتية وأشكال الحكامة وتدبير الموارد البشرية والاستثمارات والإنتاج واللوجستيك والتسويق والتواصل وبرامج الدعم، والصعوبات التي تواجهها.

وتجد هذه العملية واسعة النطاق أسسها في الزخم الذي يعيشه القطاع التعاوني، والذي شهد تضاعف حجم التعاونيات حيث انتقل عددها من أقل من 3000 تعاونية سنة 1998 إلى ما يفوق 30.000 تعاونية متم سنة 2020. ينضاف إلى ذلك غياب المعطيات الإدارية والمحاسباتية والاحصائية التي تم جمعها خلال الاحصاء الأخير الذي يعود تاريخه إلى 1998.

وسيتم جمع البيانات من التعاونيات واتحاداتها وفق أسلوب الجمع الآلي خلال عام 2021. وتتعلق النتائج المتوقعة للاحصاء بشكل أساسي بتحديث الملف المركزي للتعاونيات وتحليل مساهمة النسيج التعاوني في التجمعات الاقتصادية الوطنية وكذلك مساهمة مخططات التنمية القطاعية في تطوير الأنشطة التعاونية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإحصاء سيمكن أيضا من إبراز تأثير القطاع التعاوني في خلق فرص الشغل وإدماج النساء والشباب، فضلا عن الحد من الفوارق الاجتماعية في المناطق الهشة.

وخلص البلاغ إلى أن “النتائج المحصل عليها ستكون متاحة لجميع الفاعلين المعنيين. وستشكل قاعدة مرجعية تتيح فهم القطاع التعاوني بشكل أفضل وتكييف التدخلات المستقبلية مع خصوصيات هذا القطاع”.

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