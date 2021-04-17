بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور

2021-04-17 / 11:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سيوارى جثمان الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، الثرى في المقبرة الملكية بقصر وندسور.
وفي الساعة الـ14.40 بتوقيت غرينيتش سينقل نعش الأمير فيليب من القصر إلى كنيسة القديس جرجس في وندسور للصلاة عليه.

وفي الساعة الـ15.00 تحديدا ستعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت، بالتزامن مع بدء قداس الجنازة في الكنيسة بحضور أفراد العائلة الملكية والسكرتير الشخصي للأمير فيليب فقط على رأسهم الملكة إليزابيث.

وفي أعقاب مراسم الجنازة، سيتم دفن جثمان الأمير فيليب في القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية.

وأعلن قصر باكنغهام أنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود على عدد الحاضرين في مراسم الجنازة وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من 800 إلى 30 شخصا فقط.

وستضم هذه المجموعة الصغيرة ممثلين عن جميع فروع عائلة الأمير فيليب.

وسينتهي بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطني الذي تم إعلانه في أعقاب وفاة زوج الملكة في التاسع من أبريل الجاري عن عمر ناهز 100 عام.

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