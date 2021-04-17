يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

اعتقلت شرطة كوليدج في أريزونا الأميركية رجلا بتهمة الادعاء الكاذب، وتزييف “عملية اختطاف”، وذلك للتهرب من الذهاب إلى عمله.

وعثرت الشرطة على براندون سولز البالغ من العمر 19 عاما بأحد شوارع كوليدج، وهو مقيّد اليدين، في حن كانت قطعة من القماش محشوة في فمه.

وأخبر سولز الشرطة بأن رجلين ملثمين قاما باختطافه، ووضعوه في سيارة بعدما فقد وعيه، وتركاه في الموقع.

وأجرت الشرطة تحقيقا في الحادث، لكنها لم تصل إلى أي دليل على حدوث اختطاف أو اعتداء.

ونقل موقع “أي بي سي أريزونا” عن أحد الضباط المشاركين في التحقيق قوله، إن مشاهدة كاميرات المراقبة، للتحقق من رواية سولز بأنه تعرض للضرب على رأسه، ووضعه في سيارة، لم تثبت حدوث عملية الاختطاف.

وبمواجهة سولز بنتائج التحقيق، اعترف بأنه أقدم على تنفيذ هذه الحيلة كذريعة للغياب عن عمله، لتقضي المحكمة عليه بغرامة مالية لتقديمه بلاغا كاذبا.

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