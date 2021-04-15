الجماية الاجتماعية
الصورة تعبيرية

خبير إسباني : تعميم الحماية الاجتماعية تتويج للسياسة الاجتماعية للملك

2021-04-15 / 10:04 مساءً
0
هبة بريس ـ و م ع

قال الخبير القانوني الإسباني، ميغيل أنخيل بويول، اليوم الخميس، إن تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب هو مشروع بالغ الأهمية يشكل تتويجا للسياسة الاجتماعية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أنخيل بويول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الحماية الاجتماعية لجميع فئات ومكونات الشعب المغربي كانت دائما في قلب اهتمامات جلالة الملك، الذي يواصل إطلاق المبادرات لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا في المملكة”.

وأوضح أنخيل بويول أن هذا المشروع الطموح الذي يغطي كل الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية، سيكون له أثر إيجابي في تقليص الفوارق الاجتماعية، كما سيعطي زخما جديدا لمبادئ التضامن والتلاحم التي تشكل ركيزتين من ركائز العمل الذي قام به المغرب في العقود الأخيرة.

وقال بويول إن الأمر يتعلق بتكريس جديد لسياسة المغرب في المجال الاجتماعي وآلية للتنمية على طريق دعم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للعمال وضمان حقهم في العمل اللائق، وهو الأمر الذي ستكون له آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي للمملكة.

وحسب الخبير القانوني الإسباني، فإنه يجب الاعتراف بالإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في المجال الاجتماعي والإشادة بها، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في وقت قياسي في وضع نظام للحماية الاجتماعية لا يختلف عما لدى الأمم والدول العظيمة الأخرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس، أمس الأربعاء، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. احتجاجات ضد قرار حظر التجول الليلي واعتقال 40 شخصا داخل مقهى شعبي

طنجة.. احتجاجات ضد قرار حظر التجول الليلي واعتقال 40…

2021-04-16 / 12:34 صباحًا
Photo of الدرك يوقف 11 شخصا خرقوا حالة الطوارئ بمنتجع سيدي بوزيد

الدرك يوقف 11 شخصا خرقوا حالة الطوارئ بمنتجع سيدي…

2021-04-16 / 12:14 صباحًا
Photo of شرطة فاس تُشهر الأسلحة لإيقاف شخص وإبنه عرضا سلامة المواطنين للخطر

شرطة فاس تُشهر الأسلحة لإيقاف شخص وإبنه عرضا سلامة…

2021-04-16 / 12:09 صباحًا
Photo of لجنة وزارية : الأسواق مزودة بكل المواد الأساسية خلال شهر رمضان

لجنة وزارية : الأسواق مزودة بكل المواد الأساسية خلال…

2021-04-15 / 11:14 مساءً
Photo of طنجة..الأمن يكشف تفاصيل اعتداء على سيدة بواسطة السلاح الأبيض

طنجة..الأمن يكشف تفاصيل اعتداء على سيدة بواسطة السلاح الأبيض

2021-04-15 / 11:04 مساءً
Photo of أكادير : إنطلاق مبادرة ” الحوت بثمن معقول” تحمي المستهلك وتحارب ” الوسطاء”

أكادير : إنطلاق مبادرة ” الحوت بثمن معقول” تحمي…

2021-04-15 / 10:50 مساءً
Photo of أكاديمي : تعميم الحماية الاجتماعية خطوة نوعية نحو مغرب المستقبل

أكاديمي : تعميم الحماية الاجتماعية خطوة نوعية نحو مغرب…

2021-04-15 / 9:13 مساءً
Photo of كيلو “سلو” بـ 5 ملايين سنتيم ..الغاية انسانية بامتياز ( صورة )

كيلو “سلو” بـ 5 ملايين سنتيم ..الغاية انسانية بامتياز…

2021-04-15 / 8:30 مساءً
Photo of منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على المغاربة

منتدى افريقي : تعميم الحماية الاجتماعية سيعود بالنفع على…

2021-04-15 / 5:57 مساءً
Photo of بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

بسبب كورونا…أمريكا تدعو مواطنيها إلى تفادي السفر إلى المغرب

2021-04-15 / 5:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق