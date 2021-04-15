شكلت مواكبة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك لجلالة الملك، محور المحادثات التي أجراها، اليوم الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع السيد أوليفر فارهيلي. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن السيد بوريطة أكد أن حجم مشاريع الإصلاحات الهيكلية في المغرب، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك، تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي الديناميكي والسريع. وأضاف البلاغ أن المسؤولين أعربا خلال هذه المحادثات، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية ، والتي تجسدت من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية ، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل. وقال المصدر نفسه إن هذه الدينامية الحميدة، التي أصبحت ممكنة بفضل الإعلان السياسي المشترك الذي تم اعتماده في يونيو 2019 ، تجعل من الممكن توقع إتمام مشاريع شراكة استراتيجية جديدة ومفيدة للطرفين في المستقبل القريب. واتفق الجانبان أيضًا على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، لا سيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان تمامًا مع أولويات المملكة، التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس. من جانبه، أثار السيد بوريطة مسألة تصنيف المغرب في قوائم معينة ، الأمر الذي يمثل تحديا من حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار شمولية العلاقات ويتعارض مع نهج الشراكة المعتمد. وفي هذا الصدد ، أشار الوزير إلى أن الحوار والتشاور ينبغي أن يشكلا أساس الشراكة المغربية الأوروبية ، بعيدًا عن أي تلقائية أو نزعة انفرادية ، من أجل توفير التوازن والوضوح والقدرة على التنبؤ الضروريين لاستدامتها. وفي هذا الصدد، اتفق المسؤولان على مواصلة وتكثيف التنسيق بينهما للعمل من أجل مصلحة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ناصر بوريطة

بوريطة : حجم الإصلاحات بـالمغرب تُحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي

2021-04-15 / 9:44 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

شكلت مواكبة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك لجلالة الملك، محور المحادثات التي أجراها، اليوم الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع السيد أوليفر فارهيلي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن بوريطة أكد أن حجم مشاريع الإصلاحات الهيكلية في المغرب، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك، تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي الديناميكي والسريع.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين أعربا خلال هذه المحادثات، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية ، والتي تجسدت من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية ، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل.

وقال المصدر نفسه إن هذه الدينامية الحميدة، التي أصبحت ممكنة بفضل الإعلان السياسي المشترك الذي تم اعتماده في يونيو 2019 ، تجعل من الممكن توقع إتمام مشاريع شراكة استراتيجية جديدة ومفيدة للطرفين في المستقبل القريب.

واتفق الجانبان أيضًا على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، لا سيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان تمامًا مع أولويات المملكة، التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أثار بوريطة مسألة تصنيف المغرب في قوائم معينة ، الأمر الذي يمثل تحديا من حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار شمولية العلاقات ويتعارض مع نهج الشراكة المعتمد.

وفي هذا الصدد ، أشار الوزير إلى أن الحوار والتشاور ينبغي أن يشكلا أساس الشراكة المغربية الأوروبية ، بعيدًا عن أي تلقائية أو نزعة انفرادية ، من أجل توفير التوازن والوضوح والقدرة على التنبؤ الضروريين لاستدامتها.

وفي هذا الصدد، اتفق المسؤولان على مواصلة وتكثيف التنسيق بينهما للعمل من أجل مصلحة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعيد مولين: الاقتصاد الأخضر، مصدر مهم لمناصب الشغل للشباب

سعيد مولين: الاقتصاد الأخضر، مصدر مهم لمناصب الشغل للشباب

2021-04-15 / 8:09 مساءً
Photo of إدارة الجمارك والضرائب: دخول قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ

إدارة الجمارك والضرائب: دخول قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية…

2021-04-15 / 10:26 صباحًا
Photo of وزارة : نمو الصادرات المغربية إلى البرازيل

وزارة : نمو الصادرات المغربية إلى البرازيل

2021-04-13 / 9:15 مساءً
Photo of بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع انخفاض طفيف

بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع انخفاض طفيف

2021-04-13 / 8:12 مساءً
Photo of بأكثر من 62 ألف دولار.. بيتكوين يخترق رقما قياسيا

بأكثر من 62 ألف دولار.. بيتكوين يخترق رقما قياسيا

2021-04-13 / 2:20 مساءً
Photo of ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو ب0,75% ما بين شهري فبراير ومارس

ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو ب0,75% ما بين شهري…

2021-04-13 / 7:30 صباحًا
Photo of صندوق المقاصة يكشف معطيات جديدة بخصوص دعم غاز البوتان

صندوق المقاصة يكشف معطيات جديدة بخصوص دعم غاز البوتان

2021-04-12 / 11:35 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن تراجع احتياجات البنوك من السيولة

بنك المغرب يعلن تراجع احتياجات البنوك من السيولة

2021-04-12 / 8:19 مساءً
Photo of امكراز: مددنا دعم كورونا ل8 قطاعات واخترناها بناء على تقارير المالية

امكراز: مددنا دعم كورونا ل8 قطاعات واخترناها بناء على…

2021-04-12 / 3:47 مساءً
Photo of مسؤول بصندوق النقد الدولي .. الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات دينامية

مسؤول بصندوق النقد الدولي .. الاقتصاد المغربي من أكثر…

2021-04-11 / 3:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق